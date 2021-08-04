صور| الكهرباء تعلن استهداف خطوط نقل الطاقة في صلاح الدين وبغداد

2021/08/04 | 17:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الكهرباء، تعرّض خطوط نقل الطاقة الكهربائية "صلاح الدين ـ غرب بغداد" إلى "عمل إرهابي تخريبي".

قالت وزارة الكهرباء إن برجين لنقل الطاقة تعرضا إلى عمل تفجيري تخريبي إرهابي

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "لم يمض يومًا إلا وتستفيق وزارة الكهرباء على تعرض أحد مفاصلها لتفجير إرهابي تخريبي، يراد منه إيقاف عجلة مشاريع الوزارة واستنزاف قدراتها وإمكانياتها وانهاك ملاكاتها".

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وأضاف البيان، "حيث تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (صلاح الدين - غرب بغداد) 400 ك.ف رقم (1) التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى إلى عمل إرهابي تخريبي بتفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر البرج رقم (116) في منطقة النباعي غرب العاصمة بغداد، مما سيؤثر سلبًا على تجهيز الطاقة الكهربائية لجزء من محافظة صلاح الدين وقضاء الطارمية".

وفي حادث منفصل، "تعرض خطي نقل الطاقة الكهربائية (نصر - قدس) (1+2) 132 ك.ف التابع للشركة العامة المذكورة إلى عمل إرهابي تخريبي متزامن بتفجير عبوات ناسفة أدت إلى تضرر البرج رقم (24) في منطقة الطارمية غرب العاصمة مما أدى إلى انفصال خطوط شمال بغداد 400 ك.ف الاعظمية (1.



2) الراشدية (2.1) الحسينية(2.1)، كما سيؤثر على تجهيز الطاقة الكهربائية لمشروع ماء الكرخ".

وبحسب البيان، أنه "تنفيذًا لتوجيهات وزير الكهرباء وكالة المهندس عادل كريم، توجهت الملاكات الهندسية والفنية في قسم الخطوط التابعة لفروع الشبكات الأولى والثانية فروع الشركة العامة ذاتها، وبأشراف معاوني المدير العام للشؤون الفنية حيدر غناوي وفراس الحلبوسي معاون شؤون المشاريع، إلى مكان الحادث رفقة القوات الأمنية من قيادة عمليات بغداد والجهد الهندسي لإجراء الكشف الحراري العاجل على الخطوط الناقلة".

وتابع البيان أنه "ومن خلاله تبين تعرض برجين لنقل الطاقة إلى عمل تفجيري تخريبي إرهابي، وبعد إكمال مسح المنطقة سيتم التنسيق مع مركز السيطرة الوطنية لغرض إطفاء الخطوط اضطراريًا لصيانة البرجين وإعادة تشييدهما، مع تسليك الخطوط وإعادتهما للخدمة بأسرع وقت ممكن للاستمرار بتجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية".

وأشار البيان إلى أن "الإدارة العليا في وزارة الكهرباء تواصل تنفيذ خططها من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين في ظل الظروف الراهنة، إلى أنها تُفَاجىء بتعرض مفاصلها إلى أعمال تخريبية هدفها استنزاف قدراتها وإمكانياتها وانهاك ملاكاتها، حيث يعمد منفذي هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية في الإيغال بالاعتداءات العبثية".

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