الكهرباء: عمل تخريبي يستهدف خطوط نقل الطاقة في كركوك

2021/08/04 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

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وزارة الكهرباء: تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق( كركوك - القيارة الغازية ) ٤٠٠ ك.ف الى عمل ارهابي تخريبي في محافظة كركوك.

كركوك- إعلام وزارة الكهرباءالاربعاء ٤ اب ٢٠٢١

لا تزال البنى التحتية لوزارة الكهرباء تتعرض الى هجمات موغلة بخطوط وابراج نقل الطاقة الكهربائية،حيث تعرض احد خطوطها لتفجير ارهابي تخريبي، يراد منه ايقاف عجلة مشاريع الوزارة واستنزاف قدراتها وإمكانياتها وانهاك ملاكاتها.اذ تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق(كركوك - القيارة الغازية) جهد ٤٠٠ك.ف التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية اليوم الاربعاء الموافق ٤ اب ٢٠٢١، الى عمل ارهابي تخريبي بتفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر البرج رقم (٩٤) نوع (XB) في منطقة طاري البغل ضمن ناحية الرياض في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وتنفيذاً لتوجيهات السيد وزير الكهرباء وكالة/المهندس عادل كريم،توجهت الملاكات الهندسية والفنية في قسم الخطوط التابعة لفروع الشبكة كركوك احد فروع الشركة العامة المذكورة، الى مكان الحادث رفقة القوات الامنية والجهد الهندسي لأجراء الكشف الحراري العاجل على الخطوط الناقلة،ومن خلاله تبين تعرض البرج ذاته الى عمل تخريبي ارهابي، وبعد اكمال مسح المنطقة تم التنسيق مع مركز السيطرة الوطنية لغرض اطفاء الخط اضطرارياً لصيانة البرج واعادته الى الخدمة.حيث ان الادارة العليا في وزارة الكهرباء تواصل تنفيذ خططها من اجل تقديم افضل خدمة للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.

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