2021/08/04 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..خروج طائرة ايرانية من المدرج في مطار النجف

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