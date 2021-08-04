محافظ ذي قار يعلن وصول التمويل الخاص برواتب المحاضرين

2021/08/04 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

اعلن محافظ ذي قار احمد الخفاجي اليوم الاربعاء، وصول التمويل الخاص برواتب المحاضرين المجانيين الى ديوان المحافظة من وزارة المالية.وقال الخفاجي لـ (بغداد اليوم) ان "29 الف محاضر مجاني سيستلمون اول راتب لهم خلال هذه الايام بعد ان وصل التمويل الخاص برواتبهم وان الجميع سييتلم راتبه دون استثناء".

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