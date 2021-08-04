مصرف الرشيد يشمل عناوين وظيفية جديدة بسلف المحقق العدلي

2021/08/04 | 17:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن مصرف الرشيد عن تعليمات جديدة تتضمن اضافة عناوين وظيفية جديدة لشمولها بالسلف التي تمنح للمحقق العدلي.وذكر المكتب الاعلامي لمصرف الرشيد " ان العناوين المشمولة ( المحقق القضائي في مجلس القضاء الاعلى والمشاور القانوني والمحقق في هيئة النزاهة والكتاب العدول في وزارة العدل)،مبينا :" ان المبلغ حدد ما بين (١٥-٥٠) مليون دينار ويمنح لحاملي بطاقة ماستر كارد ( نخيل )"./انتهى ح

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