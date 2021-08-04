العثور على ثلاث جثث مجهولة الهوية تحت الانقاض في الموصل القديمة

2021/08/04 | 17:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ انتشلت فرق الدفاع المدني في نينوى ثلاث جثث مجهولة الهوية من تحت الانقاض في الموصل القديمة.وقال مصدر في الدفاع المدني للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / :" ان فرق الانقاذ ، بالتعاون والتنسيق مع دائرة الطب العدلي وبلدية الموصل، عثرت على الجثث في منطقة /دكة بركة / بمدينة الموصل القديمة ".واضاف :" ان الجثث متفسخة، وجرى تسليمها الى دائرة الطب العدلي لاجراء فحوصات الحمض النووي عليها "./انتهى

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