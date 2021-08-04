الصحة العالمية تطلق نداءً حول ’الجرعات المعززة للقاحات كورونا’

2021/08/04 | 17:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إلى تجميد الجرعات المعززة للقاحات فيروس كورونا.

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وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، خلال مؤتمر صحفي للمنظمة في جنيف (4 آب 2021)، أن "هذه الدعوة لجميع الدول، والغرض منها وضع هذه الجرعات في تصرف البلدان التي لم تُحصّن سوى قسم ضئيل من سكانها".

وأضاف، "نحتاج إلى قلب الوضع بسرعة والانتقال من توجيه غالبية اللقاحات إلى الدول الغنية، إلى توجيه غالبيتها إلى الدول الفقيرة"، مؤكداً أن "التجميد يجب أن يستمر حتى نهاية أيلول على الأقل".

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