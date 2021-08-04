الصين تفحص 11 مليون شخص في مدينة واحدة بعد اكتشاف إصابات بكورونا

2021/08/04 | 18:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تجري الصين فحوصات لسكان المدينة الذين يصل عددهم إلى 11 مليون شخص، للكشف المبكر عن أي إصابات بفيروس كورونا، بعد رصد حالات إصابة في المدينة.وذكرت إذاعة “صوت ألمانيا”، أن “الهدف من عمليات الفحص هو الوقاية والسيطرة على الوباء قبل انتشاره مجددا”.وأضافت، أن “الفحوصات ستشمل جميع سكان المدينة البالغ عددهم 11 مليون نسمة، […]

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