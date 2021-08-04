2021/08/04 | 18:11 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت قائمقامية قضاء الرمادي، اليوم الاربعاء، غلق قاعات الجوامع ومجالس العزاء والكوفيهات والمسابح وقاعات الاعراس.وبحسب وثيقة صادرة من قائمقام قضاء الرمادي ابراهيم خليل عوسج، انه “لمقتضيات المصلحة العامة وللضرورة الصحية ولغرض الحد من انتشار وباء كورونا ، يجب غلق قاعات مجالس العزاء والجوامع والكوفيهات والمسابح وقاعات الاعراس وكافة التجمعات البشرية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرمادي تقرر غلق قاعات الجوامع ومجالس العزاء والكوفيهات والمسابح عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرمادي تقرر غلق قاعات الجوامع ومجالس العزاء والكوفيهات والمسابح) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرمادي تقرر غلق قاعات الجوامع ومجالس العزاء والكوفيهات والمسابح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).