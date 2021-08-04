هل سيحدث انخفاض حاد بدرجات الحرارة في العراق؟ .. منبئ جوي يجيب

2021/08/04 | 18:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر خبير التنبؤات الجوية صادق عطية،

اليوم الأربعاء، بأن حالات الطقس ستبقى

متذبذبة بين ارتفاع وانخفاض في مناطق

ومدن العراق خلال شهر آب الجاري.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل

الاجتماعي اليوم "تست

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