نائب يفصح عن إختفاء 25 مليار دولار عبر حوالات مالية إلى خارج العراق

2021/08/04 | 18:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس النواب، أرشد الصالحي،

اليوم الأربعاء، عن حصول عمليات فساد

عبر الحوالات المالية إلى خارج العراق

في العام 2020 في وقت بلغ مجموع

الاستيرادات في العام ذاته 15 مليار

دولار، وفقا لوزارة التخطيط

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