مصرع شحص وجرح اخرين بحادث مروع في الديوانية

2021/08/04 | 18:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدمت فرق انقاذ الدفاع المدني اجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية لقص المعدن.

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