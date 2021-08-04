الولايات المتحدة تمدد فترة الاستثناء للعراق لاستيراد الغاز الإيراني 4 أشهر أخرى

2021/08/04 | 18:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مددت الولايات المتحدة الاستثناء للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران والتي تعتمد عليها بغداد لاستيراد الكهرباء والغاز ولمدة أربعة أشهر.

وبموجب الاستثناء الجديد الذي منحته إدارة جو بايدن، سيتمكّن العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من جارته الشرقية لأربعة أشهر إضافية، أي حتى مطلع كانون الأول المقبل.

وعلى الرّغم من أنّ العراق بلد نفطي، إلا أنّه يعتمد بشدّة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم اربعين مليون نسمة.

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