التراث تخاطب البلدية لإيقاف التجاوز على مبنى تراثي في الكرادة

2021/08/04 | 18:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

خاطبت دائرة التراث، اليوم الأربعاء، دائرة بلدية مركز الرصافة في كتاب رسمي، بإيقاف التجاوز على مبنى تراثي في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وذكرت الدائرة التابعة إلى الهيئة العامة للتراث والآثار ووزارة الثقافة في الكتاب الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "يعتبر المبنى التراثي المرقم (محلة 901 زقاق 17 دار 16 الكرادة) من المباني التراثية المعلن عن تراثيتها في البيان رقم 6 لسنة 2013".

وأضافت "راجين اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف التجاوز على المبنى والحفاظ عليه وبعكسه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العقار أعلاه والجهات ذات العلاقة".

ودعت منظمة برج بابل ومبادرة إنقاذ الأبنية التراثية، في وقت سابق، وزارة الثقافة والآثار والتراث وبلدية الكرادة، الى إيقاف اعمال التهديم الجارية الان في مبنى تراثي بمنطقة الكرادة وسط بغداد.

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