الكاظمي يتخذ حزمة قرارات بشأن منطقة عراقية ويوجه القوات الامنية للاستعداد

2021/08/04 | 18:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

PM:06:21:04/08/2021

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القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يرأس اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني •••••••••• عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً ترأسه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، جرى خلاله بحث آخر تطورات سير العمليات الأمنية والجهد الاستخباري، في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية وبقاياها.



وتدارس المجلس في مستهل الاجتماع الأوضاع الأمنية في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد، وعمليات ملاحقة الخلايا الإرهابية التي تحاول العبث بأمن المواطنين، وقد وجّه السيد الكاظمي القوات الأمنية باتخاذ حزمة إجراءات تؤمّن القضاء والسكّان المدنيين، وبما لا يبقي للإرهاب أيّ ملاذ في القضاء.



وشدّد السيد الكاظمي على أهمية تكثيف الجهود الاستخبارية والأمنية مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية؛ من أجل تأمين نجاحها في كل المراكز، ومفاصل العملية الانتخابية.



وناقش المجلس أيضاً الجهود المبذولة؛ لأجل حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية.



حيث تابع سيادة القائد العام للقوات المسلحة تفاصيل الإجراءات والتحوّطات الأمنية المتخذة، فضلاً عن العمل الاستخباري المرافق لهذه العمليات الأمنية؛ بما يؤمّن حفظ البنى التحتية التي تقدم الخدمات للمواطنين، وعدم إفلات العناصر الإرهابية التي تحاول تخريبها.



المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 4 - آب - 2021

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