العراق يمدد مدة فحص الإصابة بفيروس كورونا للمسافرين القادمين من كندا

2021/08/04 | 18:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي تنويها لجميع شركات الطيران العاملة في البلاد بتمديد مدة فحص الإصابة بفيروس كورونا (pcr) للمسافرين القادمين من كندا إلى العراق.وقالت سلطة الطيران المدني، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه تقرر تمديد مدة الفحص …

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