صاعقة تقتل 17 شخصا بحفل زفاف

2021/08/04 | 18:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال مسؤولون في الشرطة البنغلاديشية، اليوم الأربعاء، إن 17 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 12 بجروح، عندما أصابت صاعقة حفل زفاف على مركب في شمال غرب بنغلادش.

وقال فريد حسين المسؤول بالشرطة، إن الصاعقة حدثت مع وصول المركب إلى ضفة نهر بادما في بلدة شيبجانج، بينما كان المدعوون في طريقهم إلى منزل العروس.

وأضاف: “لدينا معلومات عن وفاة 17 شخصا ودخول العديد غيرهم للمستشفى”.

واكد مهر الإسلام المسؤول بخدمة الإطفاء إن “14 شخصا نقلوا للمستشفى، وكان العريس بين المصابين”.

وتقتل الصواعق المئات كل عام في بنغلادش التي أعلنتها كارثة طبيعية في عام 2016، عندما أودت الصواعق بحياة أكثر من 200 في شهر أيار وحده منهم 82 في يوم واحد.

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