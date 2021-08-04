2021/08/04 | 18:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك عشرات آلاف اللبنانيين بمسيرات نحو مرفأ بيروت الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية لحادثة انفجار المرفأ.ورفع المحتجون لافتات تدعو لتحقيق العدالة وحملوا صورا للضحايا ودعوا إلى رفع الحصانة السياسية عن المسؤولين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ذكرى الانفجار.. آلاف اللبنانيين يزحفون نحو المرفأ ويطالبون برفع الحصانة عن الساسة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في ذكرى الانفجار.. آلاف اللبنانيين يزحفون نحو المرفأ ويطالبون برفع الحصانة عن الساسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).