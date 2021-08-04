2021/08/04 | 18:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً ترأسه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، و اتخذ حرمة من الاجراءات الامنية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المجلس الوزاري للأمن الوطني يتخذ حزمة من الاجراءات المركز الخبري الوطني.

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