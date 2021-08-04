2021/08/04 | 18:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، سلسلة من التوجيهات بعد ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وعقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، ( 4 آب 2021)، اجتماعاً ترأسه الكاظمي، جرى خلاله بحث آخر تطورات سير العمليات الأمنية والجهد الاستخباري، في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية وبقاياها.

وتدارس المجلس في مستهل الاجتماع وفق بيان صدر عن مكتب الكاظمي " الأوضاع الأمنية في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد، وعمليات ملاحقة الخلايا الإرهابية التي تحاول العبث بأمن المواطنين، وقد وجّه الكاظمي القوات الأمنية باتخاذ حزمة إجراءات تؤمّن القضاء والسكّان المدنيين، وبما لا يبقي للإرهاب أيّ ملاذ في القضاء".

وشدّد الكاظمي على "أهمية تكثيف الجهود الاستخبارية والأمنية مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية؛ من أجل تأمين نجاحها في كل المراكز، ومفاصل العملية الانتخابية".

وناقش المجلس أيضاً "الجهود المبذولة؛ لأجل حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية".

وتابع القائد العام للقوات المسلحة بحسب البيان "تفاصيل الإجراءات والتحوّطات الأمنية المتخذة، فضلاً عن العمل الاستخباري المرافق لهذه العمليات الأمنية؛ بما يؤمّن حفظ البنى التحتية التي تقدم الخدمات للمواطنين، وعدم إفلات العناصر الإرهابية التي تحاول تخريبها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصدر توجيهات خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصدر توجيهات خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).