2021/08/04 | 18:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً ترأسه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، و اتخذ حرمة من الاجراءات الامنية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، انه “جرى خلال الاجتماع بحث آخر تطورات سير العمليات الأمنية والجهد الاستخباري، في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية وبقاياها، وتدارس المجلس في […]

ظهرت المقالة المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش سير العمليات الأمنية والجهد الاستخباري في ملاحقة داعش أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش سير العمليات الأمنية والجهد الاستخباري في ملاحقة داعش) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش سير العمليات الأمنية والجهد الاستخباري في ملاحقة داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).