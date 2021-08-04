2021/08/04 | 18:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ الحدودية تبحث مع مسؤولين إيرانيين نقل ساحات التبادل التجاري إلى العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية تبحث مع مسؤولين إيرانيين نقل ساحات التبادل التجاري إلى العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية تبحث مع مسؤولين إيرانيين نقل ساحات التبادل التجاري إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).