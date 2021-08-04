بايدن يعزّي ذوي ضحايا مرفأ بيروت ويعلن مساعدات إضافية للبنان

2021/08/04 | 18:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عن مساعدات إضافية للبنان بقيمة 100 مليون دولار وطالب بيروت بإجراء إصلاحات.

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