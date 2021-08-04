توجيه من الكاظمي بشأن الانتخابات وقضاء الطارمية

2021/08/04 | 18:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي شدد على أهمية تكثيف الجهود الاستخبارية والأمنية مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية.

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