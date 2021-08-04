2021/08/04 | 18:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اقامت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاربعاء، حملة للتطعيم بلقاح كورونا في جامعة الفراهيدي (للمنتسبين والطلبة والتدريسيين).0 Facebook 0 Twitter 0 Facebook-messenger 0 Viber 0 Whatsapp 0 Telegram

ظهرت المقالة بالصور..



.



حملة للتطعيم بلقاح كورونا في جامعة الفراهيدي أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. . حملة للتطعيم بلقاح كورونا في جامعة الفراهيدي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. . حملة للتطعيم بلقاح كورونا في جامعة الفراهيدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).