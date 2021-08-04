عاجل | الكاظمي يوجه القوات الأمنية باتخاذ حزمة إجراءات تؤمّن قضاء الطارمية

2021/08/04 | 18:49 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي يوجه القوات الأمنية باتخاذ حزمة إجراءات تؤمّن قضاء الطارميةالكاظمي يوجه بتكثيف الجهود الأمنية مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات

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