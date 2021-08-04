بايدن يعلن مساعدات إضافية للبنان بقيمة 100 مليون دولار ويطالب بإصلاحات

2021/08/04 | 18:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم نحو مئة مليون دولار من المساعدة الإنسانية الجديدة للبنان، داعيا المسؤولين السياسيين اللبنانيين إلى إصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد.

بايدن قال في رسالة عبر الفيديو وجهها إلى مؤتمر دولي حول لبنان يعقد عبر الإنترنت لن تكون أي مساعدة خارجية كافية إذا لم يلتزم قادة لبنان بإنجاز العمل الصعب وإنما الضروري القاضي بإصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد، مضيفا أن هذا أساسي، ويجب البدء الآن.

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