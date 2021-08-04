2021/08/04 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اليوم

في وقت لجأت فيه غالبية حكومات العالم إلى تخفيف قيود مواجهة الجائحة، عادت حالات الإصابة بمرض كوفيد - 19 إلى ارتفاع، حتى بعدحملات التلقيح الواسعة في بعض البلدان، الأمر الذي تعتبره دراسة بريطانية جديدة بـ"الطبيعي"، لاسيما أنه لا يوجد لقاح فعال بنسبة 100 في المائة.

وتوصلت دراسة طويلة أجراها علماء في "إمبريال كوليدج لندن" وشركة "إيبسوس موري" للدراسات على 98233 مسحة أخذت بين 24 يونيوو 12 يوليو، إلى تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا من بين كل 160 شخصا، وبمعدل انتشار 1.21 بين غير المطعمين، و0.40 في المائةبين المحصنين.

وقال بول إليوت، الأستاذ في "إمبريال" للصحة العامة، إن "النتائج تظهر أن الجرعتين من اللقاح توفران حماية جيدة ضد الإصابة، ولكنيبقى هناك خطر الإصابة بالعدوى حتى لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم"، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى عدم وجود فاعلية مطلقة للقاحات.

وشدد إليوت على أنه "بالرغم من تخفيف القيود، يتعين علينا التصرف بحذر للمساعدة في حماية بعضنا البعض والحد من معدل الإصابة".

هذا وانخفضت حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ تخفيف القيود بحسب بيانات وزارة الصحة البريطانية، بينما تشير دراسات سكانية إلىأنها ربما لا تزال في ارتفاع، وإن كان ذلك بمعدل أبطأ.

يذكر أن السلطات الصحية في مختلف بلدان العالم تراقب متحور دلتا الذي يزيد من خطر فيروس كورونا على صحة البشر، فضلا عنسرعة انتشاره، فيما يحاول العلماء الوصول إلى إجابات حول طبيعة المتحور الجديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الخطر قائم".. دراسة تؤكد إمكانية الإصابة بكورونا بعد جرعتي لقاح) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الخطر قائم".. دراسة تؤكد إمكانية الإصابة بكورونا بعد جرعتي لقاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).