ماذا بعد.. هكذا ينتقل فيروس

2021/08/04 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

كيف ينتقل فيروس نيباه من شخص لآخر؟ من الأسئلة المهمة التي تطرح الآن، بالنظر إلى عودة ظهور فيروس نيباه مؤخرًا ، وإن كان بكميات صغيرة جدًا ، لكننا بحاجة إلى معرفة كيف ينتقل فيروس نيباه من شخص إلى آخر؟ لمنع انتشاره قدر الإمكان ، سنخبرك عنه أدناه.

تاريخ الإصابة بفيروس نيباه

تم اكتشاف فيروس نيباه لأول مرة في ماليزيا عام 1998 بعد الميلاد.



في ذلك الوقت، أصيب نحو 260 شخصًا بالفيروس من الخنازير المستوردة ، ثم تمت السيطرة على الفيروس بعد أن تخلصوا من أعداد كبيرة من الخنازير.

وعاود الفيروس الظهور في بنغلاديش عام 2001 ثم استمر في الظهور مرارًا وتكرارًا حتى تم الإبلاغ عن حالات في الفلبين وشرق الهند ، وتم الإبلاغ مؤخرًا عن إصابات جديدة في ولاية كيرالا الهندية لأول مرة بعد فترة طويلة.

معلومات عن فيروس نيباه وطرق انتقاله وأعراضه وعلاجهكيف ينتقل فيروس نيباه من شخص لآخر؟قبل أن نجيب على سؤال كيف ينتقل فيروس نيباه من شخص لآخر ، من المهم معرفة كيفية انتقال فيروس نيباه ، حيث أن الفيروس المشتق من الحيوان ينتقل من خفافيش الفاكهة التي تعتبر حاضنة طبيعية للفيروس.



عند الخنازير ، ثم تنتقل العدوى من الحيوانات إلى الإنسان عند ملامستها لها بعدة طرق ، وسنشرحها لكم على النحو التالي:عن طريق الاتصال المباشر مع الخنازير المصابة.كما يمكن انتقال الفيروس نتيجة استهلاك الإنسان للأطعمة الملوثة بإفرازات الخنازير والخفافيش المصابة ، أو سوائل الجسم مثل البول أو الدم أو اللعاب.كما تم توثيقه مؤخرًا أن الفيروس ينتقل من شخص مصاب إلى شخص آخر عن طريق الاختلاط به أو سوائل الجسم مثل قطرات الأنف أو المخاط أو البول أو الدم.الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى موجودون في مرافق الرعاية الصحية دون تدابير مكافحة العدوى.فترة حضانة فيروس نيباهبعد أن أجابنا على السؤال “كيف ينتقل فيروس نيباه من شخص لآخر؟” لا بد من معرفة فترة حضانة الفيروس ، أي الفترة من لحظة إصابة الشخص بعدوى حتى ظهور الأعراض عليه.



.يعتقد العلماء أن فترة حضانة فيروس نيباه تتراوح من 4 إلى 14 يومًا ، على الرغم من وجود بعض الأشخاص الذين لديهم فترة حضانة أطول من هذه الفترة ، تصل إلى 45 يومًا.ننصحك أيضًا بالاطلاع على: النسبة الطبيعية لفيروس cmv igg ، والفئات الأكثر عرضة للإصابة ، وأعراضه.أعراض الإصابة بفيروس نيباهيمكن أن يكون الفيروس بدون أعراض ، ولكن في بعض الحالات يسبب التهابًا حادًا في الجهاز التنفسي والتهابًا في الدماغ ، مما قد يؤدي إلى الوفاة.في البداية ، تظهر على المرضى أعراض الأنفلونزا مثل الصداع والحمى وآلام العضلات والقيء والتهاب الحلق.



قد يعاني المريض أيضًا من الدوخة والنعاس وضعف الوعي.قد تظهر بعض الأعراض الأخرى التي تشير إلى تأثير الجهاز العصبي والتهاب الدماغ الحاد ، حيث قد يصاب المريض بالتهاب الدماغ ونوبات الصرع ، والتي تقتصر على الحالات الشديدة ، والتي قد تتطور إلى غيبوبة في حوالي 24-48 ساعة.علاج فيروس نيباهلا توجد حاليًا أدوية أو لقاحات متاحة لعلاج الأشخاص المصابين بفيروس نيباه ، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية قد حددت نيباه كأحد الأمراض الشائعة ذات الأولوية للبحث والتطوير في منظمة الصحة العالمية.في حالة الإصابة بفيروس نيباه ، من المهم الانتباه إلى العناية المركزة من أجل سرعة علاج المضاعفات الشديدة المرتبطة بالجهاز التنفسي والجهاز العصبي ، والالتزام ببروتوكول العلاج الذي وضعته منظمة الصحة العالمية للتخفيف أو الوقاية من الأعراض.



من المرض.



مرض.اضغط على هذا الرابط للتعرف على المنتجات التي تقوي جهاز المناعة في الجسم وضد فيروس كورونا للأطفال والكبار.كيفية منع الإصابة بفيروس نيباهحددت منظمة الصحة العالمية والمنظمات الطبية حول العالم طرقًا للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس الخطير ، ويتعلق معظمها بالطرق التقليدية لمكافحة العدوى وبروتوكولات الوقاية من الفيروسات والأمراض المعدية الأخرى ، ومن أهمها:تأكد من أن الخفافيش لا تصل إلى الأماكن بالطعام الطازج حتى لا ينتشر الفيروس إليها.من المهم غسل الفاكهة جيداً والتأكد من تقشيرها قبل تناولها.لا تأكل الفاكهة إذا كان الشخص قد لاحظ علامة لدغة الخفافيش.يجب غلي السوائل المستخرجة من النخلة قبل تناولها.من المهم ارتداء القفازات والملابس الواقية الأخرى عند التعامل مع الحيوانات المصابة أو أنسجتها.تجنب ملامسة الخنازير المصابة في المناطق المصابة بالفيروس.تجنب الاختلاط والاتصال الجسدي مع المصابين بالفيروس.انتبه إلى غسل اليدين بشكل صحيح ومنتظم بعد رعاية المرضى أو زيارتهم.يجب على المتخصصين في الرعاية الصحية اتخاذ جميع الاحتياطات للسيطرة على العدوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا بعد.. هكذا ينتقل فيروس "نيباه" الأكثر فتكاً من شخص إلى آخر وما علاجه؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا بعد.. هكذا ينتقل فيروس "نيباه" الأكثر فتكاً من شخص إلى آخر وما علاجه؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).