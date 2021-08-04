الكاظمي يرأس اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني ويصدر عدة توجيهات

2021/08/04 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً ترأسه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

وقال بيان لمكتب الكاظمي تلقته (بغداد اليوم)، انه "جرى خلال الاجتماع بحث آخر تطورات سير العمليات الأمنية والجهد الاستخباري، في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية وبقاياها"، مشيرا الى ان "تدارس المجلس في مستهل الاجتماع الأوضاع الأمنية في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد، وعمليات ملاحقة الخلايا الإرهابية التي تحاول العبث بأمن المواطنين، وقد وجّه الكاظمي القوات الأمنية باتخاذ حزمة إجراءات تؤمّن القضاء والسكّان المدنيين، وبما لا يبقي للإرهاب أيّ ملاذ في القضاء".

وشدّد الكاظمي على "أهمية تكثيف الجهود الاستخبارية والأمنية مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية؛ من أجل تأمين نجاحها في كل المراكز، ومفاصل العملية الانتخابية".

وناقش المجلس أيضاً الجهود المبذولة؛ لأجل حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية.

واضاف البيان ، ان "الكاظمي تابع الإجراءات والتحوّطات الأمنية المتخذة، فضلاً عن العمل الاستخباري المرافق لهذه العمليات الأمنية؛ بما يؤمّن حفظ البنى التحتية التي تقدم الخدمات للمواطنين، وعدم إفلات العناصر الإرهابية التي تحاول تخريبها".

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