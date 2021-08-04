الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي لفيروس كورونا

2021/08/04 | 18:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، اوس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الكوادر الصحية سجلت 12713 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تماثل 6574 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 73 مصاباً خلال المدة المذكورة”.

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