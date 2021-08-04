المنافذ الحدودية تناقش مع مسؤولين ايرانيين التبادل التجاري والسيطرة على دخول المواد الممنوعة

2021/08/04 | 18:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ التقى رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، محافظ ايلام ومسؤولين في كمارك الجمهورية الإسلامية الايرانية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الهيئة انه " جرت خلال اللقاء مناقشة عملية التبادل التجاري بين الجانبين، ووضع الحلول للمعوقات الموجودة وأحكام السيطرة على دخول المواد الممنوعة من الاستيراد من اجل حماية المنتج العراقي المحلي،كما تم التأكيد على الالتزام التام بالإجراءات الوقائية من فايروس كورونا، وضروره نقل ساحات التبادل التجاري الى العراق لكونه الجهة المستوردة من اجل تشغيل الايادي العاملة العراقية".واضاف البيان " ان الجانب الايراني طالب بفتح منافذ جديدة مع محافظه ايلام بواقع منفذ حدودي في واسط واخر في محافظة ميسان".واكد الوائلي" ان هذه المواضيع من ضمن مهام لجنة الامر الديواني ١٩٤ لسنة ٢٠١٩ والتي تتطلب حضور الوفد الايراني الى بغداد ،والذي لم يحضر بالرغم من الدعوات المتكررة من اجل حسم المواضيع العالقة وجميع الملفات ذات العلاقة مع الوزارات والهيئات الحكومية العراقية والاطلاع على تقارير اللجان للخروج بتوصيات ونتائج تكون بحضور وموافقات الجهات المختصة "./ انتهى ح

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