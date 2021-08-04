الكندي اندري دو غراس يحرز ذهبية سباق 200 م في اولمبياد طوكيو

2021/08/04 | 18:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ احرز الكندي اندري دو غراس ذهبية سباق 200 م في العاب القوى ، اليوم الأربعاء، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو .وأنهى دو غراس الذي أحرز فضيتي أولمبياد ريو وبطولة العالم 2019 ، السباق بزمن 19.62 ثانية محققًا رقمًا شخصيًا متفوقًا على الأميركي كينيث بيدناريك (19.68 ث) صاحب الفضية ولايلز الذي اكتفى بالبرونزية (19.74 ث)./انتهى2

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