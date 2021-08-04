المالية النيابية تزف بشرى لساكني مجمع الصالحية ببغداد

2021/08/04 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

هيثم الجبوري:

خبر سار لأهلنا في مجمع الصالحية تم اليوم موافقة اللجنة الوزارية على مقترحنا الذي ناقشناه سابقا بحضور مدير عام عقارات الدولة و مدير عام القانونية و وفد من مجمع الصالحية حيث تمت الموافقة على إطفاء الديون السابقة و إعادة تقسيط المبالغ المترتبة على شاغلي الشقق السكنية

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