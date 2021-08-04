تحذيرات من وقوع كارثة بيئية محتملة في نهر دجلة

2021/08/04 | 19:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت لجنة الصحة النيابية، اليوم الأربعاء، 4 إيجابيات لتفعيل العمل بقانون الهيئة الذرية العراقية، فيما حذرت من وقوع كارثة بيئية محتملة في نهر دجلة.وقالت عضو اللجنة اكتفاء الحسناوي في تصريح […]

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