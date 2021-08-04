2021/08/04 | 19:24 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتيلان وعشرات المصابين جراء تصادم قطارين في تشيكيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/04 | 19:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

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