وزير المالية العراقي: ناقشنا تعديل قانون شركة النفط الوطنية وآليات تطويرها

2021/08/04 | 19:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشرأكد وزير المالية العراقي علي عبدالأمير علاوي، اليوم الأربعاء، أنه ناقش خطوات تعديل قانون شركة النفط الوطنية وآليات تطويرها خلال اجتماع الجلسة الخامسة عشر والخاصة بلجنة إعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية.وقالت وزارة المالية في بيان …

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