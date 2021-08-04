2021/08/04 | 19:26 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحذير من كارثة بيئية محتملة في نهر دجلة.. تعرف عليها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/04 | 19:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من كارثة بيئية محتملة في نهر دجلة.. تعرف عليها) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من كارثة بيئية محتملة في نهر دجلة.. تعرف عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).