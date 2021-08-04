السعودية تحدد المناطق التي سيبدأ منها برنامج الاستمطار الصناعي

2021/08/04 | 19:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز الأرصاد في المملكة العربية السعودية عن أن برنامج الاستمطار الصناعي سيكون من البرامج الواعدة وسيبدأ من عسير والباحة

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