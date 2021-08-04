دعم الاستقرار وتأمين الانتخابات على طاولة لقاء الأعرجي بالسفير البريطاني

2021/08/04 | 19:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ناقش ستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الاربعاء، مع السفير البريطاني في بغداد، مارك برايسون ريتشاردسون دعم الاستقرار وتأمين الانتخابات القادمة.

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وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمستشار الأمن القومي، تلقى "ناس" نسخة منه، (4 آب 2021)، أن "الأعرجي استقبل السفير البريطاني في بغداد، مارك برايسون ريتشاردسون، حيث جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة، والسبل الكفيلة بتعزيزها وعلى الصعد كافة".

وأضاف أن "اللقاء تطرق ايضا، إلى مخرجات الحوار الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن، والنتائج الايجابية المتحققة من جولات الحوار، بما يحقق مصلحة العراق وشعبه".

وتبادل الجانبان "وجهات النظر حول دعم تعزيز الأمن والاستقرار في العراق، والانتخابات العراقية المزمع إجراؤها في تشرين الأول المقبل، مع التأكيد على أهمية تهيئة جميع الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات كاستحقاق وطني".

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