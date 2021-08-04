واشنطن تمدد إعفاء بغداد من عقوبات التعامل مع إيران

2021/08/04 | 19:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية للحرة أن "الولايات المتحدة منحت العراق إعفاء لمدة 120 يوماً للسماح له بدفع تكاليف واردات الكهرباء من إيران".

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