2021/08/04 | 19:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 0 Facebook 0 Twitter 0 Facebook-messenger 0 Viber 0 Whatsapp 0 Telegram

ظهرت المقالة الخارجية تصدر بيانا بشأن مقتل عراقي على حدود دولتين اوربيتين أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تصدر بيانا بشأن مقتل عراقي على حدود دولتين اوربيتين) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تصدر بيانا بشأن مقتل عراقي على حدود دولتين اوربيتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).