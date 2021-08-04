2021/08/04 | 19:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علقت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، على حادثة وفاة عراقي على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا.

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحاف، في ىبيان تلقته (بغداد اليوم) إن "سفارة جمهوريّة العراق في موسكو تتابع ببالغ الاهتمام تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة مواطن عراقي على الحدود المشتركة بين بيلاروسيا وليتوانيا".

ودعا "كافة العراقيين أن لايكونوا هدفاً لشبكات التهريب والإتجار بالبشر".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت لجنة الحدود البيلاروسية، نبأ وفاة شاب عراقي، في ظروف غامضة على الحدود البيلاروسية الليتوانية.

وأفادت وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية نقلا عن السلطات، فإن دورية لحرس الحدود البيلاروسي عثرت على الشاب في حالة خطيرة من كثرة الضرب، قرب قرية بينياكوني الحدودية، وحاول عناصر الحرس تقديم الإسعافات الأولية له، لكنه توفي على الفور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تعلق على حادثة وفاة عراقي على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تعلق على حادثة وفاة عراقي على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).