مطار النجف يصدر بياناً بشأن حادثة الطائرة الإيرانية

2021/08/04 | 19:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-النجف

اصدر مطار النجف الدولي، اليوم الاربعاء، بياناً حول حادثة خروج طائرة تابعة لطيران قشم الإيراني عند اقلاعها عن المسار.

وقال مدير عمليات مطار النجف في بيان حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه ان "طائرة تابعة لطيران قشم الإيراني خرجت عند اقلاعها عن المسار إلى الكتف الترابي للمدرج، فيما لم يسجل اي اصابة على متنها".

وأضاف ان "فريقا فنيا من المهندسين تابعين لشركة قشم وصلوا مطار النجف لإصلاح العطل الفني ومن المتوقع إقلاع الطائرة بعد منتصف الليل".

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