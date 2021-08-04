مطار النجف يصدر بياناً إثر حادث خروج طائرة إيرانية عن المدرج

2021/08/04 | 19:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ النجف أصدر مطار النجف الدولي، الاربعاء، بيانا بشأن حادث خروج طائرة إيرانية عن المدرج.وذكر المطار في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “طائرة تابعة لطيران قشم الإيراني خرجت عند اقلاعها عن المسار إلى الكتف الترابي للمدرج، ولم يسجل اي اصابة على متنها”.وأضاف أن “فريق الإنقاذ اتجه لإخلاء الطائرة من المسافرين …

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