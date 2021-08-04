اعادة خط كركوك /القياره للعمل بعد رفع العبوات الناسفة التي استهدفته

2021/08/04 | 19:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اعلن مصدر في توزيع كهرباء كركوك عن اعادة خط كركوك /القياره 400كي ڤي للعمل بعد توقف دام عدة ساعات .وقال المصدر ان عناصر داعش استهدفوا برجين للضغط العالي بعدد من العبوات الناسفة ما اضطر دائرة التوزيع لايقاف الخط ورفع العبوات الناسفة واجراء صيانة عاجلة له ./انتهى

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