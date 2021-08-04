2021/08/04 | 19:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يشهد مدخل مجلس النواب اللبناني في وسط بيروت مواجهات واشتباكات بين محتجين والشرطة، حيث يحاول المحتجون كسر الحواجز واقتحام المجلس.والمواجهات التي اندلعت في وقت سابق اليوم الأربعاء، ولا تزال مستمرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مواجهات بين محتجين والشرطة عند مداخل مجلس النواب بوسط بيروت المركز الخبري الوطني.

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