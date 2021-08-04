طلبات متبادلة بين العراق وإيران بشأن المنافذ الحدودية

2021/08/04 | 19:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء عمر الوائلي، الاربعاء، على أهمية نقل ساحات التبادل التجاري مع إيران الى العراق، فيما طالب الجانب الايراني بضرورة فتح منافذ جديدة مع محافظة ايلام في محافظتي واسط وميسان.

وقال المكتب الاعلامي للوائلي في بيان اليوم، (4 اب 2021)، ان "رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، التقى في محافظ ايلام بالمسؤولين في كمارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأوضح البيان، "حيث جرى خلال اللقاء مناقشة عملية التبادل التجاري بين الجانبين، ووضع الحلول للمعوقات الموجودة وأحكام السيطرة على منع دخول المواد الممنوعة من الاستيراد من اجل حماية المنتج العراقي المحلي، كما وتم التأكيد على الالتزام التام بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وضرورة نقل ساحات التبادل التجاري الى العراق لكوننا الجهة المستوردة من اجل تشغيل الايادي العاملة العراقية".

وأضاف البيان، "كما طالب الجانب الايراني بضرورة فتح منافذ جديدة مع محافظة ايلام بواقع منفذ حدودي في واسط واخر في محافظة ميسان".

وتابع، انه "وفي ذات السياق، اكد الوائلي ان هذه المواضيع من ضمن مهام لجنة الامر الديواني ١٩٤ لسنة ٢٠١٩ والتي تتطلب حضور الوفد الايراني الى بغداد والذي لم يحضر بالرغم من الدعوات المتكررة من اجل حسم المواضيع العالقة وجميع الملفات ذات العلاقة مع الوزارات والهيئات الحكومية العراقية والاطلاع على تقارير اللجان للخروج بتوصيات ونتائج تكون بحضور وموافقات الجهات المختصة لا سيما مع ضرورة الوقوف على رأي ادارة المحافظتين ومن ثم عرض التوصيات الى رئيس الوزراء للمصادقة".

وأشار البيان، إلى انه "وفي ختام الاجتماع جرى التأكيد على تكثيف التعاون وتبادل المعلومات بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم عملية التبادل التجاري بين البلدين الجارين".

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