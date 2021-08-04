ليفربول يجدد عقد حارسه

2021/08/04 | 19:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن نادي ليفربول الانجليزي، اليوم الاربعاء، عن توقيع حارسه أليسون بيكر عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادي حتى 2027.وبهذا التوقيع أصبح بيكر اليوم ثالث لاعب في فريق يورجن كلوب الأول يلتزم بمستقبله مع النادي بعد ترينت ألكسندر أرنولد وفابينيو .

وقال بيكر في حديث لموقع ليفربول “أعتقد أنني لم أضيع الكثير من الوقت للتفكير في ذلك! إنه شيء قمنا ببنائه للتو في تلك السنوات الثلاث الماضية أثق في النادي وفي نفسي”.

وتابع: “أنا وعائلتي نحن سعداء حقًا هنا! لقد استقر أطفالي في إنجلترا في بلد مختلف لكنهم يكبرون بهذه الطريقة، لذلك نحن سعداء حقًا وبالخاصة أنا! لأنني أستطيع الاستمرار في ذلك مع عملي هنا أقوم بعمل جيد هنا لذلك، أنا سعيد حقًا لاتخاذ هذا القرار – هذا ليس صعبًا بالنسبة لي”.

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