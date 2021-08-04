2021/08/04 | 20:12 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 4 أغسطس 2021 | 07:42 مساءً

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اعادة خط كركوك - القيارة للعمل بعد رفع العبوات الناسفة التي استهدفته

اعلن مصدر في توزيع كهرباء كركوك عن اعادة خط كركوك - القياره 400كي ڤي للعمل بعد توقف دام عدة ساعات .



وقال المصدر ان عناصر داعش استهدفوا برجين للضغط العالي بعدد من العبوات الناسفة ما اضطر دائرة التوزيع لايقاف الخط ورفع العبوات الناسفة واجراء صيانة عاجلة له

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